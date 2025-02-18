盤中速報 - Alchemy Pay大漲11.77%，報0.03美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 08:05
Alchemy Pay(ACH)在過去 24 小時內漲幅超過11.77%，最新價格0.03美元，總成交量達0.42億美元，總市值2.60億美元，目前市值排名第 96 名。
近 1 日最高價：0.03美元，近 1 日最低價：0.02美元，流通供給量：8,688,525,108。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.78%
- 近 1 月：+5.49%
- 近 3 月：+17.58%
- 近 6 月：+43.26%
- 今年以來：+2.56%
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