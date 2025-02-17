鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.96億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達34.6%

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅34.6%；Golem(GLM)24小時漲幅20.2%；Jupiter(JUP)24小時漲幅9.42%。

24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅35.1%；XVS(XVS)24小時跌幅9.69%；大零幣(ZEC)24小時跌幅9.36%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅18.1%；GMX(GMX)近一週漲幅15.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅13.6%。