鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.96億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達34.6%
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,222.23美元，24小時漲跌幅-0.92%；以太幣(ETH)現報價格2,721.53美元，24小時漲跌幅+1.04%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.24億美元；SOL(SOL)24小時成交量達5.65億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅34.6%；Golem(GLM)24小時漲幅20.2%；Jupiter(JUP)24小時漲幅9.42%。
24小時跌幅：Ark(ARK)24小時跌幅35.1%；XVS(XVS)24小時跌幅9.69%；大零幣(ZEC)24小時跌幅9.36%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅18.1%；GMX(GMX)近一週漲幅15.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅13.6%。
近一週跌幅：BAKE(BAKE)近一週跌幅51.3%；Juventus Fan Token(JUV)近一週跌幅50%；XVS(XVS)近一週跌幅49.8%。
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