盤中速報 - Jupiter大跌8.01%，報0.85美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 11:50
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內跌幅超過8.01%，最新價格0.85美元，總成交量達0.47億美元，總市值22.55億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.96美元，近 1 日最低價：0.84美元，流通供給量：2,637,438,889。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.57%
- 近 1 月：+5.23%
- 近 3 月：-26.10%
- 近 6 月：+15.97%
- 今年以來：+3.57%
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