盤中速報 - Space ID大跌8.42%，報0.3美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 17:05
Space ID(ID)在過去 24 小時內跌幅超過8.42%，最新價格0.3美元，總成交量達0.53億美元，總市值2.68億美元，目前市值排名第 95 名。
近 1 日最高價：0.37美元，近 1 日最低價：0.3美元，流通供給量：879,627,042。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+21.12%
- 近 1 月：-28.80%
- 近 3 月：-23.39%
- 近 6 月：-7.63%
- 今年以來：-25.41%
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