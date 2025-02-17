盤中速報 - Ark大漲31.49%，報0.54美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 16:05
Ark(ARK)在過去 24 小時內漲幅超過31.49%，最新價格0.54美元，總成交量達0.27億美元，總市值1.06億美元，目前市值排名第 141 名。
近 1 日最高價：0.73美元，近 1 日最低價：0.39美元，流通供給量：186,677,802。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.94%
- 近 1 月：-35.60%
- 近 3 月：-32.57%
- 近 6 月：+28.10%
- 今年以來：-21.82%
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