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鉅亨速報

盤中速報 - 皇普(2528)大漲7.13%，報45.8元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 12:43


皇普(2528-TW)17日12:43股價上漲3.05元，報45.8元，漲幅7.13%，成交2,883張。

皇普(2528-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

近5日股價上漲6.61%，集中市場加權指數下跌1.39%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+536 張
  • 外資買賣超：+544 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：-394 張
  • 融券增減：-64 張

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