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鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至65.31元，預估目標價為225元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 12:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對長榮(2603-TW)做出2024年EPS預估：中位數由64.18元上修至65.31元，其中最高估值69.2元，最低估值62.29元，預估目標價為225元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值69.2(69.2)49.8543.57
最低值62.29(62.29)22.4815.21
平均值64.93(64.58)36.9929.39
中位數65.31(64.18)38.0329.65

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值481,030,030460,678,000443,110,000
最低值454,772,000351,019,000333,541,000
平均值466,776,010396,606,230374,116,570
中位數464,311,000376,913,410358,495,700

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS16.787.0745.575.06
營業收入
(單位：新台幣千元)		276,714,825627,283,761489,406,832207,077,912

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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