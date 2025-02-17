蔚來汽車周銷量持續欲振乏力！專家：戰略方向錯誤 四大缺點無法忽視

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-17 15:40

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中國電動車廠蔚來 (09866-HK)(NIO-US)近日傳出可能削減智駕人力消息，創辦人李斌上周四 (13 日) 則在內部會議上表示不會規模化裁員，但有專案會取消，而最新數據也顯示，在 2 月 9 日為止一周，蔚來以 0.15 萬輛排在新勢力車企第八名位置，從跌出前十重新爬回十名以內，但銷售表現持續落後給新勢力同業，專家則直指當前蔚來的問題可能出在戰略問題。

騰訊新聞汽車自媒體創作者「象視汽車」周 (16) 日刊文指出，雖然蔚來汽車虧損問題一直是懸在達摩克利斯頭上的劍，但造車新勢力車廠都有虧損，蔚來虧 800 多億人民幣，反而證明其融資能力很強，資本市場很看好蔚來。

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蔚來汽車的護城池是服務，換電又是服務的核心，雖然客戶體驗良好，但規劃有問題。

蔚來換電站數量本就有限，現在蔚來汽車的幾個子品牌，電池規格還不統一，樂道的電池和蔚來的電池是不能通用的，樂道 L60 只能使用蔚來三代和四代的換電站，而螢火蟲品牌未來的電池也不通用，不僅不通用，螢火蟲還不屬於蔚來原有的電池更換網路，因為它的電池比蔚來和樂道的電池小，需要單獨的更換站網路。

整體來看，蔚來的換電站未來至少有三種規格的電池，未來的新車型肯定還會上新設計的電池，那蔚來可能有四種五種、甚至六七種電池，你要的那塊電池，可能被人換走了就沒有了，換下來的也不一定滿電。

此外，為了換電，蔚來其實犧牲了不少，比如說地台的高度，普遍比同級車來得高，一二代的車型尤為明顯，嚴重犧牲縱向的乘坐空間。

另外，雖然蔚來汽車的工業設計領先業界，產品設計原創性高且顏值很高，硬體也給的非常滿，輝達的智駕晶片一下就標配 4 個，但電耗毫無優勢，智駕系統也不是第一梯隊，續航里程也普通。