地球上最聰明AI？馬斯克周二發表Grok 3 「死對頭」奧特曼提升GPT 4o智力迎擊

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-17 09:00

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全球 AI 大模型競賽持續升溫，科技狂人馬斯克旗下 AI 新創公司 xAI 將於美國太平洋時間周一 (17 日) 晚上 8 點 (台灣時間周二中午 12 點) 發表最新的 Grok 3 聊天機器人，屆時將進行現場演示，馬斯克將 Grok 3 描述為「地球上最聰明的 AI」。

馬斯克周日 (16 日) 表示，Grok 3 是在合成數據上進行訓練的，能通過反覆查看數據來實現邏輯一致性，從而反思所犯的錯誤。與此同時，馬斯克的「死對頭」、OpenAI 執行長奧特曼也在周日宣佈，GPT 4o 的智力水準將提升至 o3 pro 級別，且他認為更新後的 GPT 4o 是目前最佳的 AI 搜索產品。

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根據介紹，Grok 3 模型將在推理、程式設計能力以及文本和圖像分析等多模態功能方面有顯著的提升。目前，Grok 大模型已接入馬斯克旗下 X 平台，用戶可在 X 上使用 Grok 聊天機器人。

馬斯克對 Grok 3 的讚譽毫不吝嗇，稱其為「地球上最聰明的人工智慧」，推理能力將超越包括 ChatGPT 和 DeepSeek 在內的其他領先 AI 模型。

此前，馬斯克曾說：「Grok 3 具有極強推理能力，在我們迄今為止所做的測試中，其表現優於我們所知的任何已發佈產品。我們有信心 Grok 3 會比其他任何 AI 都強，而且很有可能，再也不會有比 Grok（系列）更強的 AI 了。」

馬斯克還說：「Grok 3 將成為 AI 領域真正的顛覆者。有時候我覺得 Grok 3 聰明得可怕，如果它發現數據錯了，它會反思並刪除錯誤數據。」

馬斯克的 xAI 在新一輪競爭中的進展慢於競爭對手，Grok 3 的推出也慢於馬斯克原先規劃。去年夏天，馬斯克曾在 X 上發文表示，xAI 的下一代 AI 模型 Grok 3 將在 10 萬顆 H100 GPU 上訓練，預計將於 2024 年底推出，

xAI 公司於 2023 年夏季成立，半年後發佈 Grok 和 Grok 1.5 模型，隨後又在去年 8 月發佈 Grok 2。Grok 2 剛發表時還能與 OpenAI、谷歌 Gemini 競爭一下，但才過半年已大幅落後。

根據「大模型競技場」最新排名，目前 Grok 2 排在 20 名左右，落後於 OpenAI、DeepSeek、谷歌、阿里巴巴 Qwen、智譜、階躍星辰等眾多國內外 AI 公司的模型。

分析師表示，xAI 團隊規模較小可能是導致 Grok 3 延遲發佈的原因之一。

Grok 3 的推遲發佈也凸顯在大模型開發中，巨頭在算力的投資競爭升級。馬斯克正在為 xAI 進行籌資，用於購買更多輝達的 GPU。最新消息指出，xAI 正進行新一輪約 100 億美元的融資，使該公司估值達到約 750 億美元。