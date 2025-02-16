盤中速報 - Ethena大跌8.43%，報0.45美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-16 12:20
Ethena(ENA)在過去 24 小時內跌幅超過8.43%，最新價格0.45美元，總成交量達0.45億美元，總市值14.10億美元，目前市值排名第 39 名。
近 1 日最高價：0.5美元，近 1 日最低價：0.45美元，流通供給量：3,128,125,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.26%
- 近 1 月：-50.02%
- 近 3 月：-17.62%
- 近 6 月：+52.07%
- 今年以來：-52.43%
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