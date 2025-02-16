盤中速報 - FTT大漲8.11%，報2.23美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-16 14:20
FTT(FTT)在過去 24 小時內漲幅超過8.11%，最新價格2.23美元，總成交量達0.23億美元，總市值7.24億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：2.45美元，近 1 日最低價：2.05美元，流通供給量：328,895,104。
FTX Token是由FTX交易所推出的代幣，FTX提供選擇權合約、槓桿、質押和現貨交易等多個服務，其團隊為了解決主流加密貨幣期貨交易的問題而創立平台。FTX以穩定幣進行清算，同時具有防回撥機制、集中抵押品池等功能，不需要保證金即可建立槓桿部位，只需要在FTX購買一枚比特幣三倍槓桿放空代幣即可實現。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.29%
- 近 1 月：-2.06%
- 近 3 月：+17.66%
- 近 6 月：+77.12%
- 今年以來：-39.49%
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