盤中速報 - Jupiter大跌8.43%，報0.92美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-16 01:50
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內跌幅超過8.43%，最新價格0.92美元，總成交量達0.54億美元，總市值24.18億美元，目前市值排名第 28 名。
近 1 日最高價：1.01美元，近 1 日最低價：0.91美元，流通供給量：2,637,438,889。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+13.27%
- 近 1 月：+13.72%
- 近 3 月：-16.15%
- 近 6 月：+23.71%
- 今年以來：+11.83%
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