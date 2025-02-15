鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.48億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達7.37%

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 17:15

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24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅7.37%；AirDAO(AMB)24小時漲幅6.89%；RUNE(RUNE)24小時漲幅6.4%。

24小時跌幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅78.6%；MANTRA(OM)24小時跌幅35.8%；BURGER(BURGER)24小時跌幅35.1%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅14.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅13.1%；DEXE(DEXE)近一週漲幅9.91%。