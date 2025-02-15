鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.48億美元，BAKE(BAKE)24小時漲幅達7.37%
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,543.27美元，24小時漲跌幅+0.53%；以太幣(ETH)現報價格2,707.7美元，24小時漲跌幅-0.17%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.48億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.17億美元；瑞波幣(XRP)24小時成交量達9.62億美元。
24小時漲幅：BAKE(BAKE)24小時漲幅7.37%；AirDAO(AMB)24小時漲幅6.89%；RUNE(RUNE)24小時漲幅6.4%。
24小時跌幅：Juventus Fan Token(JUV)24小時跌幅78.6%；MANTRA(OM)24小時跌幅35.8%；BURGER(BURGER)24小時跌幅35.1%。
近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅14.2%；VTHO(VTHO)近一週漲幅13.1%；DEXE(DEXE)近一週漲幅9.91%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅169%；Juventus Fan Token(JUV)近一週跌幅96.7%；Lista(LISTA)近一週跌幅59.8%。
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