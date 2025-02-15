盤中速報 - Notcoin大跌9.25%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:05
Notcoin(NOT)在過去 24 小時內跌幅超過9.25%，最新價格0美元，總成交量達0.63億美元，總市值3.19億美元，目前市值排名第 89 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：102,456,957,078。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+20.25%
- 近 1 月：-50.77%
- 近 3 月：-59.17%
- 近 6 月：-73.24%
- 今年以來：-52.03%
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