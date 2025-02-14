新光三越設立0800專線 全力投入善後
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-14 17:33
新光三越今 (14) 日下午 5 點於台中中港店後門 (市政北七路) 舉辦記者會並指出，新光三越設立 0800 專線全力後續協助，並持續關懷罹難者家屬和同仁。
新光三越針對台中中港店意外事件，深感悲痛，正全力投入善後工作，對於澳門來台的罹難者家屬，已安排專人全程陪同，自 2 月 14 日上午 9 點起於桃園機場接機，並協助處理來台期間的各項事宜，確保家屬能獲得最完善的照顧與支持。
同時，新光三越也持續關懷兩名不幸罹難的同仁家屬。
為妥善處理本次事件，新光三越已啟動緊急機制，針對傷者和罹難者家屬安排專人協助，並於傷者所處醫院，包括台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥學院等都有派駐專責同仁確保醫療、安置相關後續事宜。
新光三越第一時間已成立緊急應變小組，全力投入相關善後工作，為確保受影響的顧客、員工和品牌夥伴可獲即時協助，設立「新光三越台中店意外事件受害人專線 0800-008-011」，提供即時諮詢與後續追蹤服務，該專線於每日 10：00 至 18：00 由專人受理，提供必要的支援與協助，確保相關需求能得到妥善處理。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇