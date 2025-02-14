新光三越設立0800專線 全力投入善後

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-14 17:33

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新光三越今 (14) 日下午 5 點於台中中港店後門 (市政北七路) 舉辦記者會並指出，新光三越設立 0800 專線全力後續協助，並持續關懷罹難者家屬和同仁。

新光三越針對台中中港店意外事件，深感悲痛，正全力投入善後工作，對於澳門來台的罹難者家屬，已安排專人全程陪同，自 2 月 14 日上午 9 點起於桃園機場接機，並協助處理來台期間的各項事宜，確保家屬能獲得最完善的照顧與支持。

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同時，新光三越也持續關懷兩名不幸罹難的同仁家屬。

為妥善處理本次事件，新光三越已啟動緊急機制，針對傷者和罹難者家屬安排專人協助，並於傷者所處醫院，包括台中榮總、中山醫院、林新醫院、澄清醫院、中國醫藥學院等都有派駐專責同仁確保醫療、安置相關後續事宜。