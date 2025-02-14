鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.8億美元，Biswap(BSW)24小時漲幅達24.9%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 10:15

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24小時漲幅：Biswap(BSW)24小時漲幅24.9%；DODO(DODO)24小時漲幅17.7%；BAKE(BAKE)24小時漲幅11.6%。

24小時跌幅：Auction(AUCTION)24小時跌幅13.2%；STPT(STPT)24小時跌幅12.2%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅12.3%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅14.5%；DEXE(DEXE)近一週漲幅14.4%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅13%。