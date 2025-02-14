中國電影市場歷史性時刻：《哪吒2》上映16天 票房突破100億！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-14 07:30

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48 億、春節檔票冠；58 億、中國影史票冠；68 億、全球單一市場影史票冠；100 億、全球影史票房榜第 17 名……《哪吒 2》上映以來，每一次票房數字變動，都是在創造歷史。

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據《財聯社》周四報導，即使是春節檔結束後，《哪吒 2》票房不降反升。2 月 5 日～9 日，該片單日票房均超過 5 億元，這一成績甚至高於上映首日票房。

特別是春節假期結束後首個休息日（2 月 9 日），《哪吒 2》單日票房更高達 7.61 億元，佔據大盤 82% 份額。

《哪吒 2》不只在中國火爆，海外同樣引起轟動。2 月 10 日～12 日，《哪吒 2》在澳洲、紐西蘭開啟 IMAX 超前點映，並於 2 月 13 日在澳洲、紐西蘭、斐濟、巴布亞紐幾內亞上映，2 月 14 日在美國、加拿大上映。

負責《哪吒 2》國際發行的華人影業透露，在北美地區，《哪吒 2》排片總數突破 700 間，一舉打破近 20 年來國產片華語發行商在北美地區開畫影院的排片紀錄（不含港澳台電影），預售票房更超越近 20 年華語片首周末票房。

在澳紐地區，《哪吒 2》排片總數突破 116 間，打破國產片近 20 年來華語發行商在澳紐地區開畫影院的排片紀錄（不含港澳台電影），並斬獲近 20 年華語片澳紐地區點映票房冠軍。

貓眼娛樂市場分析師賴力表示，《哪吒 2》的大火不僅抬升了今年春節檔，以及今年第一季大盤水準，更是給 2025 年電影市場開了個好頭。

「目前考慮到接下來的電影市場已定檔的影片數量還比較有限，因此《哪吒 2》的市場熱度還有望進一步持續一段時間。不過，電影市場接下來的待映庫存仍然較為有限，期待在《哪吒 2》的熱度帶動下，未來會有更多具備一定市場體量的優秀作品定檔，共同助力全年電影市場持續繁榮。」賴力說。