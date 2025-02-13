盤中速報 - Biswap大漲26.76%，報0.0559美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 19:35
Biswap(BSW)在過去 24 小時內漲幅超過26.76%，最新價格0.0559美元，總成交量達0.47億美元，總市值0.30億美元，目前市值排名第 204 名。
近 1 日最高價：0.0798美元，近 1 日最低價：0.0421美元，流通供給量：544,496,508。
Biswap 位於幣安智能鏈區塊鏈上，是一個去中心化的交易平台，旨在交易所基於 BEP-20 的代幣。 Biswap 為用戶提供一流的速度並承諾網路交易成本。 該平台還可以免費交易所代幣。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+101.10%
- 近 1 月：+15.32%
- 近 3 月：+20.26%
- 近 6 月：+48.37%
- 今年以來：-13.10%
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