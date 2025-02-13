〈原相法說〉遊戲機扮成長動能 Q1營收不淡估持平上季

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-13 18:57

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感測晶片業者原相 (3227-TW) 今 (13) 日召開法說會，財務長羅美煒表示，第一季通常是淡季，但今年受惠遊戲機產品線成長，加上滑鼠與其他產品線業績穩定，首季營收約與上季相當。

針對獲利方面，原相第一季儘管產品組合變化不大，不過因上季認列較多委託設計服務 (NRE) 業績，本季毛利率估略低於上季，約莫 62-63%，營業費用較上季減少，整體營益率可維持上季水準。

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針對市場關注的遊戲機，羅美煒說，由於客戶尚未正式發表產品不方便評論，不過，遊戲機客戶已公佈新一代產品，而公司遊戲機產品線視客戶銷售情況而定，因此希望今年有不錯表現。

滑鼠方面，羅美煒認為，目前電競市場需求不錯，看好其長期發展，且根據研調機構數據顯示今年 PC 有機會成長，對公司非電競滑鼠也有幫助，希望今年滑鼠產品線能繼續繳出不錯成績單。