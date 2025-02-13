消費性電子股強勢 新機利多助攻股價

永誠資產管理處 2025-02-13 17:14

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台股自春節假期後，雖經過國際上大小利多空影響，卻遲遲沒有被破壞當前的區間整理格局，顯示市場面對美國關稅政策不確定性，仍處於觀望態度，同時也沒有帶來多大恐慌，因貿易戰問題最終導致的往往是部分供應鏈或國家間部分產業貿易變化，不至於會造成整體經濟走下坡，屬於終將緩解之利空，而能在這種擔憂之下，逆勢突圍的產業或企業，就有機會迎來波段資金進駐。

近期不少個股在台股觀望之際，悄悄吸引大資金進場，其中軸承相關廠商多有見到類似情況，以 3376 新日興為例，從 2 月初開工後，即有大持股部位股東持股比例大幅增加狀況，也見到股價自封關前到現在，走出了超過 3 成的漲幅。

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新日興主要提供樞紐產品，多應用在筆電、平板電腦、手機、各式 3C 電子產品上；去年成長主軸在於穿戴式產品，真無線藍芽耳機的充電盒提供強勁動能；而今年亮點就會放在蘋果的平板、耳機及手機上。尤其近期市場正傳蘋果折疊 iPhone 有望問世，雖預期不會在今年初受，但明年及後年推出後之銷售成長速度具想像空間，也成了推動新日興股價的原因；因去年供應華為摺疊手機之供應鏈已享受到新科技產品技術帶來之紅利，與蘋果關係密切之軸承廠，若能使市場明確知悉未來蘋果摺疊機之貢獻時機，後續股價受關注程度確實可期。

另外，先前新日興在越南購買土地建廠，原預期於今年上半年開始量產之計畫，也大致符合預期，準備在 Q2 開始大量交付產品；而在東南亞擴廠之動向，也符合自先前國際地緣政治風險紛擾下的趨勢，在當前美國發起之關稅戰如火如荼進行中，通常較能夠避開相關風險，具備” 利空受惠股” 之特性。

目前新日興股價逼近歷史新高，已有波段高檔整理後，準備再度創高之態勢，若真如部分消息預期，蘋果推出未來折疊機種，則對於主要受惠者新日興而言預期將有評價調升空間；另外是否對於同產品性質之企業，搭配籌碼集中利多而走出比價行情，也值得觀察。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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