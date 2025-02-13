鉅亨速報 - Factset 最新調查：富世達(6805-TW)EPS預估下修至17.34元，預估目標價為1174元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對富世達(6805-TW)做出2024年EPS預估：中位數由17.49元下修至17.34元，其中最高估值19.04元，最低估值16.91元，預估目標價為1174元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|19.04(19.04)
|44.83
|63.24
|最低值
|16.91(16.91)
|25.82
|28.63
|平均值
|17.76(18)
|34.24
|47.62
|中位數
|17.34(17.49)
|31.73
|47.39
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8,497,000
|20,328,970
|26,506,340
|最低值
|8,183,000
|9,626,000
|10,738,000
|平均值
|8,294,030
|13,298,850
|17,210,220
|中位數
|8,210,000
|11,892,000
|15,070,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.18
|9.33
|9.29
|6.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,643,893
|5,013,879
|5,020,326
|2,223,219
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6805/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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