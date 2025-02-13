蘋果最終選擇阿里巴巴合作開發AI 為何不是當紅炸子雞DeepSeek？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-13 08:50

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蘋果 (AAPL-US) 最新傳出將跟阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 合作為中國 iphone 用戶開發 AI 功能的消息，而兩天前阿里巴巴創辦人馬雲現身杭州園區一事，也增添此消息可信性，專家認為蘋果最終選擇阿里，核心原因是看中其模型和應用部署能力，通過這次合作，阿里也將在智慧手機市場佔據一定地位。

《華爾街見聞》報導，蘋果這次在國內眾多 AI 模型中選擇阿里巴巴，是一個極具風向球意義的信號，過去十幾年外界對阿里巴巴的關注都在它的電商業務，這場合作讓市場看到阿里 AI 的價值。

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當蘋果將橄欖枝拋向阿里，帶來阿里估值邏輯的深層裂變。從電商巨頭到 AI 基建核心玩家，加上今年以來 DeepSeek 爆紅，中國 AI 資產迎來重估，作為全面 All in AI 科技大廠的阿里，資本市場正在用真金白銀重新定義阿里的「想像力」。

報導指出，蘋果自 2023 年起就開始在中國尋找 AI 合作夥伴，近段時間還測試 DeepSeek 模型，去年底還在跟百度、騰訊、字節跳動廠商洽談，蘋果最終還是選擇阿里巴巴 AI，數據與模型能力，是阿里巴巴最終脫穎而出的關鍵因素。

知情人士表示，阿里巴巴作為電商巨頭，擁有更多消費者數據，提供的 AI 能根據個人數據更好地理解中國用戶請求，讓蘋果最終選定了它。作為最早佈局大模型的科技公司之一。

2023 年 4 月，阿里巴巴發佈首個大模型通義千問，並持續開源，今年 1 月 29 日阿里巴巴超大規模的 MoE 模型 Qwen2.5-Max 正式上線，在多個權威基準測試中，該模型展現出與 DeepSeek V3、GPT-4 等比肩，甚至領先的性能。通義千問 Qwen 大模型成為全球最大的開源模型族群。

近日，李飛飛等全球頂尖 AI 研究人員基於阿里巴巴開源模型為底座，打造出性能比肩 OpenAI 的 O1 和 DeepSeek 的 R1 等模型的 s1-32B 模型，成本不到 50 美元。

蘋果還看中阿里巴巴的數據能力，作為電商巨頭的阿里巴巴擁有龐大使用者購物和支付數據，這是百度等其他模型廠商難以匹敵的優勢。

大模型能力之外，阿里巴巴在落地部署、算力等 AI 基建方面也極具優勢，據悉蘋果最終放棄 Deepseek 模型，是因為 Deepseek 團隊在支援像蘋果這樣的大客戶方面缺乏必要的人力和經驗。

此外，Qwen2.5Max 在數學、程式設計領域的全球榜單中擊敗 Claude-3.5-Sonnet 等國際選手，且在蘋果最看重的「工程化能力」上展現優勢，而模型性能與部署成本的平衡，恰是蘋果這類消費電子巨頭商業化落地的命門。

AI 大模型已經從百模大戰逐漸走向應用戰場，隨著和蘋果的深度牽手，阿里巴巴也將刷新 AI 心智，這個昔日的電商巨頭正在把自己打造成真正的科技企業。

蘋果放棄百度、DeepSeek 而選擇阿里巴巴的通義千問 Qwen 系列模型，本質是對阿里技術實力的堅強認證，這種技術溢價直接反映在資本市場，中信證券已將阿里巴巴 ADR 目標價上調至每股 135 美元，其邏輯正是 AI 能力從「成本中心」向「利潤引擎」的質變。

更深層的估值邏輯在於阿里 AI 技術對其核心業務的「槓桿效應」。過去，市場對阿里巴巴的估值長期錨定在電商 GMV 與雲端服務收入，但此次合作揭示一個新敘事，也就是 AI 技術正成為打通 C 端與 B 端的超級連接器。這一情況也反映到股價表現上。

今年以來，市場對阿里巴巴的態度出現明顯轉變，上月中旬雖創下近期新低，然而自 1 月 14 日起，00 股價開始逐步拉升，一個月內累計漲幅超 45%。

基於 AI 基建和模型的全面佈局，加上 DeepSeek 帶來的利多，雲端服務商將成為今年資本關注的重點，阿里巴巴 AI 因此也將進入重估階段。

近日，摩根大通訪談逾百個阿里巴巴投資人後發現，市場對阿里巴巴的情緒日益樂觀。許多避險基金和單向做多基金投資者將 AI 視為阿里巴巴的潛在拐點。