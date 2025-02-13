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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.51%，報1.0413元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 01:20


截至台北時間13日01:20，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.51%，暫報1.0413點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.13%
  • 近 1 週：-0.16%
  • 近 3 月：-2.78%
  • 近 6 月：-5.09%
  • 今年以來：+0.05%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.81，本日上漲0.17%
  • 紐元/美元相關性0.79，本日上漲0.04%
  • 澳元/美元相關性0.67，本日上漲0.02%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.17%
  • 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.19%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲0.07%

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歐元/美元1.03870.26%
英鎊/美元1.244-0.02%
紐元/美元0.5643-0.20%
澳元/美元0.6285-0.14%

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