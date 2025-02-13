外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.51%，報1.0413元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 01:20
截至台北時間13日01:20，歐元/美元上漲0.0053點漲幅達0.51%，暫報1.0413點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.13%
- 近 1 週：-0.16%
- 近 3 月：-2.78%
- 近 6 月：-5.09%
- 今年以來：+0.05%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.88，本日上漲0.17%
- 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲0.07%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.4867元
- 外匯速報 - 澳元/日元(AUDJPY) 大漲1.08%，報97.01元
- 外匯速報 - 英鎊/日元(GBPJPY) 大漲1.17%，報191.95元
- 外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大漲1.18%，報159.83元
下一篇