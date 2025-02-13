外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.47%，報1.4867元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 01:20
截至台北時間13日01:20，歐元/加幣上漲0.007點漲幅達0.47%，暫報1.4867點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.16%
- 近 1 週：-0.43%
- 近 3 月：-0.24%
- 近 6 月：-1.27%
- 今年以來：-0.66%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.50，本日上漲0.19%
- 美元/台幣相關性-0.42，本日上漲0.08%
- 美元/新加坡幣相關性-0.38，本日上漲0.17%
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