外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大漲1.13%，報168.8元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:00
截至台北時間12日22:00，瑞郎/日元上漲1.88點漲幅達1.13%，暫報168.8點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.99%
- 近 1 週：-2.08%
- 近 3 月：-4.33%
- 近 6 月：-1.43%
- 今年以來：-3.47%
瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對
瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/墨西哥披索相關性-0.37，本日上漲0.38%
- 美元/瑞郎相關性-0.34，本日上漲0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.33，本日上漲0.77%
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