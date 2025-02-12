鉅亨速報 - Factset 最新調查：美律(2439-TW)目標價調升至135元，幅度約8%
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對美律(2439-TW)提出目標價估值：中位數由125元上修至135元，調升幅度8%。其中最高估值137元，最低估值120元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予美律(2439-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀0位。
美律(2439-TW)今(12日)收盤價為107.5元。近5日股價上漲1.9%，相關通信網路近5日下跌0.52%，集中市場加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 【鑫攻略早報】重量級個股『起漲』來自於第1支漲停!保瑞漲停!!讚啦!!!
- 盤中速報 - 美律(2439)急拉3.76%報110.0元，成交875張
- 盤中速報 - 美律(2439)大漲7.11%，報113元
- 盤中速報 - 美律(2439)股價拉至漲停，漲停價116.0元，成交7,295張
上一篇
下一篇