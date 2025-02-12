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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美律(2439-TW)目標價調升至135元，幅度約8%

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 22:10


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對美律(2439-TW)提出目標價估值：中位數由125元上修至135元，調升幅度8%。其中最高估值137元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有5位分析師給予美律(2439-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立2位、保守悲觀0位。

美律(2439-TW)今(12日)收盤價為107.5元。近5日股價上漲1.9%，相關通信網路近5日下跌0.52%，集中市場加權指數上漲0.55%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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