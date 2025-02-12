盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(13)日除息0.03元，參考價9.14元
鉅亨網新聞中心 2025-02-12 17:05
群益科技高息成長(00946-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。
首日參考價為9.14元，相較今日收盤價9.16元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/02/13
|9.16
|0.025
|0.27%
|0.0
|2025/01/08
|9.4
|0.041
|0.44%
|0.0
|2024/12/06
|9.22
|0.041
|0.44%
|0.0
|2024/11/07
|9.33
|0.054
|0.58%
|0.0
|2024/10/08
|9.66
|0.054
|0.56%
|0.0
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