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鉅亨速報

盤後速報 - 群益科技高息成長(00946)次交易(13)日除息0.03元，參考價9.14元

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 17:05


群益科技高息成長(00946-TW)次交易(13)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.03元。

首日參考價為9.14元，相較今日收盤價9.16元，息值合計為0.03元，股息殖利率0.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/02/13 9.16 0.025 0.27% 0.0
2025/01/08 9.4 0.041 0.44% 0.0
2024/12/06 9.22 0.041 0.44% 0.0
2024/11/07 9.33 0.054 0.58% 0.0
2024/10/08 9.66 0.054 0.56% 0.0

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