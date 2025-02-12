0%！京東推全年免佣金挑戰兩大外賣巨頭 美團今早盤應聲挫逾6%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-12 12:06

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根據京東發布的訊息，為更好地滿足消費者對食安與品質外賣的追求，正式啟動「品質堂食餐廳」招募活動，今年 5 月 1 日前入駐的商家全年免傭金。京東外賣將為入駐商家提供全方位支援，助商家獲益，共同推動外賣行業健康永續發展。

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目前，一些常見的餐飲品牌如海底撈、真功夫、瑞幸咖啡、漢堡王在京東應用程式的「秒送」頁面上基本都有，但其豐富程度顯然跟主流平台相比仍有距離。京東外賣能否形成規模，並持續為商家帶來不錯的訂單量仍有待觀察。

配送服務費則由配送距離、訂單價格、時段、天氣等因素綜合決定。京東外賣的配送方式是達達秒送，而達達秒送正是京東旗下達達集團的本地即時配送平台，這也是京東能夠直接切入到外賣市場的關鍵一環。達達是中國領先的本地即時零售和配送平台，2014 年在上海成立，2020 年 6 月在美國那斯達克交易所掛牌上市。

去年 5 月，達達全面融入京東生態，整合原即時零售品牌京東小時達、京東到家，以全新品牌形象「京東秒送」為數億使用者和廣大消費者提供「好物立享」、最快 9 分鐘送達的即時購物體驗。

自 2008 年首張外賣訂單成交到現在，中國已成為全球第一大外賣市場。中國互聯網絡資訊中心數據顯示，中國線上外賣用戶規模達 5.45 億人，占網民整體約五成，這一規模遠超其他國家。中國飯店協會發佈的《2024 中國餐飲業年度報告》也顯示，2023 年我國餐飲外賣市場規模約 1.2 兆元，占餐飲收入比重達 22.6%，數位化餐飲服務在行業增收中的作用越來越重要。

上述數據也表明，外賣是一個巨大的市場，同時外賣的高頻消費模式更是一個巨大的流量入口，不少巨頭都盯上了外賣市場，但想要成功躋身這一市場卻並不容易，像是抖音曾高調進軍，但去年抖音外賣經歷多次調整，目前在其商城中已無法直接找到外賣入口。

2024 年 10 月，抖音生活服務發佈公告，將原有的團購配送業務全面升級為「隨心團」業務，並藉該業務整合了到家和到店服務入口，用戶可按需求自由選擇到店用餐或配送到家服務。

儘管抖音擁有龐大的用戶基礎和流量優勢，但美團在外賣領域深耕多年，在商家資源、配送體系、使用者心智等方面優勢明顯。根據近期公佈的數據，美團在去年第三季即時配送業務訂單量仍年增 14.5%。