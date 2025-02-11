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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.83%，報34.13元

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 21:50


截至台北時間11日21:50，美元/泰銖上漲0.28點漲幅達0.83%，暫報34.13點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.20%
  • 近 1 週：0.00%
  • 近 3 月：-0.82%
  • 近 6 月：-3.84%
  • 今年以來：-1.28%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.05%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.08%
  • 美元/挪威克朗相關性0.60，本日上漲0.14%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.55，本日上漲0.07%
  • 英鎊/美元相關性-0.52，本日上漲0.2%
  • 澳元/美元相關性-0.51，本日上漲0.03%

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人民幣/美元0.1368270.00%
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澳元/美元0.6293-0.02%

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