外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.83%，報34.13元
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 21:50
截至台北時間11日21:50，美元/泰銖上漲0.28點漲幅達0.83%，暫報34.13點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.20%
- 近 1 週：0.00%
- 近 3 月：-0.82%
- 近 6 月：-3.84%
- 今年以來：-1.28%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.63，本日上漲0.05%
- 美元/離岸人民幣相關性0.60，本日上漲0.08%
- 美元/挪威克朗相關性0.60，本日上漲0.14%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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