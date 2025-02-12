海外產能擴張！寧德時代正式向港交所遞交招股書

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-02-12 07:30

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據《界面新聞》報導，寧德時代的文件顯示，此次港股上市募集的資金，將重點用於海外產能擴張、國際業務拓展及境外營運資金補充，為長期國際化策略提供資金支持。

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招股書顯示，寧德時代赴港上市的保薦人和協調人，包括美銀、中金、摩根大通、高盛、瑞銀等金融機構。不過，招股書沒有透露此次發行 H 股募集的具體金額。

據《路透社》報導，消息人士透露，寧德時代計劃籌資至少 50 億美元。

招股書揭露的數據顯示，寧德時代在過去幾年實現營收和利潤顯著增長。2022 年，寧德時代實現營業收入達到人民幣 3,286 億元，2023 年進一步擴大至人民幣 4,009 億元。截至 2024 年 9 月 30 日止的 9 個月，營業收入達到人民幣 2,590 億元。

在盈利能力方面，寧德時代同樣表現出色。2022 年淨利潤為人民幣 335 億元，2023 年增加至人民幣 473 億元，激增 41.5%。

截至 2024 年 9 月 30 日止的 9 個月，淨利潤達到人民幣 388 億元，年增 19.2%。淨利率和權益回報率也保持在較高水準，2024 年前 9 個月的淨利率為 15.0%，權益回報率為 22.1%。