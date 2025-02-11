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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：康菲石油COP-US的目標價調降至128元，幅度約4.12%

鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對康菲石油(COP-US)提出目標價估值：中位數由133.5元下修至128元，調降幅度4.12%。其中最高估值165元，最低估值114元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予康菲石油評價：積極樂觀27位、保持中立4位、保守悲觀0位。

康菲石油今(11日)收盤價為99.48元。近5日股價下跌4.12%，標普指數上漲1.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股COP市場預估目標價

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