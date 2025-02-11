鉅亨速報 - Factset 最新調查：Arthur J. Gallagher & Co.AJG-US的目標價調升至332元，幅度約5.4%
鉅亨網新聞中心 2025-02-11 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Arthur J. Gallagher & Co.(AJG-US)提出目標價估值：中位數由315元上修至332元，調升幅度5.4%。其中最高估值377元，最低估值290元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Arthur J. Gallagher & Co.評價：積極樂觀11位、保持中立7位、保守悲觀3位。
Arthur J. Gallagher & Co.今(11日)收盤價為324.29元。近5日股價上漲5.4%，標普指數上漲1.2%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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