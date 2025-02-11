中華徵信所：疫後旅館民宿家數創新高 「這家」連5年奪冠旅館業TOP10

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-11 19:54

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中華徵信所 (CRIF) 今（11）日發表報告指出，台灣旅館產業在後疫情時代的來臨下，隨著國門的開放，出入境旅客人數回升，景氣復甦，其中來台旅客人數 2024 年 1-10 月累計人數亦已達 6,206,267 人，接近 2023 年全年度之水準，且觀光旅館、一般旅館與民宿之整體家數與房間數亦創近年新高。據統計近 5 年旅館業 TOP10 業者，「晶華國際酒店」、「福華大飯店」、「寒舍餐旅」穩居產業前三名，且晶華已是蟬連 5 年冠軍。

中華徵信所表示，近年來台灣觀光旅館、一般旅館與民宿之整體家數與房間數呈現逐年成長，顯示相關業者仍看好市場發展潛力而相繼投入，然而旅館與民宿之家數與房間數持續增加雖得以促進經濟發展、滿足多元需求，但卻也使得市場競爭情況更加劇烈，故此一現象是否利大於弊，仍需持續關注。

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依近年旅館業 TOP10 業者排名情況觀察，近年來「晶華國際酒店」、「福華大飯店」、「寒舍餐旅」三家業者穩居產業前三寶座，惟「福華大飯店」、「寒舍餐旅」之排名仍略有變動。「寒舍餐旅」儘管一度於 2022 年成功拿下第二名席次，然而 2023 年在營收成長幅度不及「福華大飯店」下，乃導致排名滑落至第三。

至於旅館業四至十名之排名變動情況則相當大，「雲品國際酒店」於 2021、2022 年均名列第四後，2023 年排名則落至第六，至於「豐隆大飯店」、「時代國際飯店」等由於近年來業績成長快速，如 2023 年之營收成長幅度皆超過 100%，為 TOP10 業者當中唯二營收成長幅度超過 100% 之業者，因此帶動排名持續攀升，分別名列第四、第五。

以現況來看，疫後台灣旅館市場快速回溫下，雖使相關業者仍看好產業後市發展而相繼投資佈局，包含天成、福泰、福容、雲品等觀光飯店集團於 2025 年都將推出新飯店，其他如台北四季酒店、柏悅酒店、台北嘉佩樂酒店等，也預計將於 2025 年展開運作，預期短期內市場持續熱絡帶動，應有利於產業發展。

然而目前旅館產業仍存在市場競爭過於激烈、住宿價格相對偏高、人力資源不足等多項隱憂，加上 2025 年 1 月 1 日起，「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」的正式實施，規範業者不得提供容量小於 180 毫升的液態盥洗及保養用品，亦不得於營業場所內陳列梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽等個人衛生用品，以鼓勵入住民眾自備。