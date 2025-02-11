〈港股盤後〉川普關稅威脅 半導體、汽車股領跌 恒指結束連三漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-11 17:08

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香港股市三大指數今 (11) 日開高收低，震盪回吐，結束連 3 日漲勢，主要受到川普宣布對輸美鋼鋁產品全面加徵 25% 關稅影響。

恒生指數 (HSI) 今日收跌 1.06% 至 21294.86 點，恒生科技指數跌 2.73% 至 5142.31 點，國企指數跌 1.31% 至 7842.72 點，紅籌指數亦跌 1.05% 至 3615.27 點。

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大盤方面，科網股為領跌族群，快手跌近 4%，小米跌近 3%，騰訊跌超 2%，汽車股全線走低，吉利跌超 10%，小鵬跌 9%，半導體概念股跌幅居前，中芯國際跌超 5%，太陽能類股也普遍走跌，信義光能跌超 7%。

另一方面，黃金、石油族群則多數上漲，靈寶黃金漲超 2%，中國石油漲超 1%，線上教育股也逆勢上漲，龍頭新東方漲超 2%，蘋果概念股部分走高，舜宇光學漲 3%。

消息面上，美國總統川普周一宣佈對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅，並取消對部分貿易夥伴的鋼鋁免稅配額和豁免政策。

此外，比亞迪昨日發佈「天神之眼」高階智駕系統，覆蓋全系 21 款車型，包括售價僅 7 萬元的海鷗車型，並喊出「加量不加價」策略，將高階智駕功能下沉至 10 萬元以下市場，此舉被市場視為「核彈級」行業變革，恐迫使其他車廠跟進降價或加速技術投入，進而壓縮獲利空間。

方正證券則指出，隨市場競爭加劇，未來高階智慧駕駛系統有望在 10 萬元左右的車型上搭載，各車廠均加速高階智駕佈局，產業鏈上下游各環節將迎來新一輪發展機遇，建議重點關注智慧化應用車廠在智駕平權中的表現，關注比亞迪新品週期開啟的整車與感知、決策、執行層面智慧駕駛從 0 到 1 布局機遇。

另據中國矽業分會數據，太陽能下游需求偏淡，產業鏈庫存再度承壓，近期下游採購放緩，矽片庫存上漲，價格失去上漲動力，短期內預計價格持穩。此外，2 月矽晶圓排產預計小幅上漲。