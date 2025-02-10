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鉅亨速報

營收速報 - 富旺(6219)1月營收566萬元年增率高達519.61％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:16


富旺(6219-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣566萬元，年增率519.61%，月增率-99.79%。

今年1-1月累計營收為566萬元，累計年增率519.61%。

最新價為41.95元，近5日股價下跌-0.86%，相關建材營造股價指數上漲1.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+66 張
  • 外資買賣超：+68 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 566萬 520% -100%
24/12 26.78億 309% 1003%
24/9 2.41億 -34% -48%
24/8 4.64億 23% 253581%
24/7 18萬 -100% -98%
24/6 818萬 -99% -96%

富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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