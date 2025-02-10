營收速報 - 富旺(6219)1月營收566萬元年增率高達519.61％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 17:16
今年1-1月累計營收為566萬元，累計年增率519.61%。
最新價為41.95元，近5日股價下跌-0.86%，相關建材營造股價指數上漲1.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+66 張
- 外資買賣超：+68 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|566萬
|520%
|-100%
|24/12
|26.78億
|309%
|1003%
|24/9
|2.41億
|-34%
|-48%
|24/8
|4.64億
|23%
|253581%
|24/7
|18萬
|-100%
|-98%
|24/6
|818萬
|-99%
|-96%
富旺(6219-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為不動產開發、租賃及買賣等。不動產仲介、代銷經紀業。特定專業區、新市鎮及新社區開發業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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