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鉅亨速報

營收速報 - 振發(5426)1月營收1.78億元年增率高達56.54％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:16


振發(5426-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.78億元，年增率56.54%，月增率-12.28%。

今年1-1月累計營收為1.78億元，累計年增率56.54%。

最新價為29.55元，近5日股價下跌0%，相關電腦及週設類指數上漲2.08%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+478 張
  • 外資買賣超：+457 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.78億 57% -12%
24/12 2.03億 63% 38%
24/11 1.48億 51% 6%
24/10 1.39億 33% 15%
24/9 1.21億 -0% 3%
24/8 1.18億 -8% -8%

振發(5426-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為視訊解碼器外殼及其零組件。衛星碟型天線外殼及其零組件。磁碟陣列機殼等工業電腦外殼及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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