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鉅亨速報

營收速報 - 茂矽(2342)1月營收1.83億元年增率高達47.92％

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15


茂矽(2342-TW)今天公告2025年1月營收為新台幣1.83億元，年增率47.92%，月增率2.74%。

今年1-1月累計營收為1.83億元，累計年增率47.92%。

最新價為30.75元，近5日股價上漲1.65%，相關半導體業下跌-0.41%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+81 張
  • 外資買賣超：+157 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-76 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/1 1.83億 48% 3%
24/12 1.78億 97% -3%
24/11 1.84億 75% 2%
24/10 1.80億 54% 3%
24/9 1.75億 34% 0%
24/8 1.75億 24% -1%

茂矽(2342-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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