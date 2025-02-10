營收速報 - 茂矽(2342)1月營收1.83億元年增率高達47.92％
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:15
今年1-1月累計營收為1.83億元，累計年增率47.92%。
最新價為30.75元，近5日股價上漲1.65%，相關半導體業下跌-0.41%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+81 張
- 外資買賣超：+157 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-76 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/1
|1.83億
|48%
|3%
|24/12
|1.78億
|97%
|-3%
|24/11
|1.84億
|75%
|2%
|24/10
|1.80億
|54%
|3%
|24/9
|1.75億
|34%
|0%
|24/8
|1.75億
|24%
|-1%
茂矽(2342-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為1. 研究、設計、發展、測試、製造及銷售各種大型、超大型積體電。路及其相關之零組件及系統產品。 2.太陽能電池及相關系統與產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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