盤中速報 - Dogwifhat大跌8.19%，報0.65美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 16:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過8.19%，最新價格0.65美元，總成交量達0.75億美元，總市值6.43億美元，目前市值排名第 60 名。
近 1 日最高價：0.71美元，近 1 日最低價：0.61美元，流通供給量：998,841,554。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.49%
- 近 1 月：-57.77%
- 近 3 月：-76.02%
- 近 6 月：-63.75%
- 今年以來：-64.59%
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