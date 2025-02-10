鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.78億美元，VTHO(VTHO)24小時漲幅達11.5%
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格95,489.78美元，24小時漲跌幅-1.40%；以太幣(ETH)現報價格2,576.96美元，24小時漲跌幅-2.58%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.78億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.37億美元；SOL(SOL)24小時成交量達6.35億美元。
24小時漲幅：VTHO(VTHO)24小時漲幅11.5%；Arweave(AR)24小時漲幅11.9%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅11.7%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅31.9%；GMX(GMX)24小時跌幅11.6%；Prometeus(PROM)24小時跌幅6.83%。
近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅31.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅28.2%；RAY(RAY)近一週漲幅24.5%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅199%；Prometeus(PROM)近一週跌幅33%；GMX(GMX)近一週跌幅23.9%。
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