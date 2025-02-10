鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.78億美元，VTHO(VTHO)24小時漲幅達11.5%

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 10:15

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24小時漲幅：VTHO(VTHO)24小時漲幅11.5%；Arweave(AR)24小時漲幅11.9%；Dogwifhat(WIF)24小時漲幅11.7%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅31.9%；GMX(GMX)24小時跌幅11.6%；Prometeus(PROM)24小時跌幅6.83%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅31.8%；Ethena(ENA)近一週漲幅28.2%；RAY(RAY)近一週漲幅24.5%。