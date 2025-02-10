盤中速報 - Arkham大跌8.68%，報0.66美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 00:05
Arkham(ARKM)在過去 24 小時內跌幅超過8.68%，最新價格0.66美元，總成交量達0.39億美元，總市值1.49億美元，目前市值排名第 122 名。
近 1 日最高價：0.75美元，近 1 日最低價：0.65美元，流通供給量：225,100,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-21.00%
- 近 1 月：-48.40%
- 近 3 月：-68.91%
- 近 6 月：-33.40%
- 今年以來：-53.65%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - MBOX大跌14.32%，報0.111美元
- 盤中速報 - Ethena大跌8.14%，報0.48美元
- 盤中速報 - MBOX大漲9.61%，報0.113美元
- 盤中速報 - BinaryX大漲64.43%，報0.46美元
上一篇
下一篇