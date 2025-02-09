鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.19億美元，STPT(STPT)24小時漲幅達9.19%

鉅亨網新聞中心 2025-02-09 17:15

‌



24小時漲幅：STPT(STPT)24小時漲幅9.19%；DEXE(DEXE)24小時漲幅5.16%；Litentry(LIT)24小時漲幅5.41%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅191%；GMX(GMX)24小時跌幅38%；XVS(XVS)24小時跌幅23.7%。

‌



近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅24.6%；Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅24.5%；Arweave(AR)近一週漲幅21.3%。