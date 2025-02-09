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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.19億美元，STPT(STPT)24小時漲幅達9.19%

鉅亨網新聞中心 2025-02-09 17:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格97,006.48美元，24小時漲跌幅+1.03%；以太幣(ETH)現報價格2,660.71美元，24小時漲跌幅+1.99%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.19億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.64億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.74億美元。

24小時漲幅：STPT(STPT)24小時漲幅9.19%；DEXE(DEXE)24小時漲幅5.16%；Litentry(LIT)24小時漲幅5.41%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅191%；GMX(GMX)24小時跌幅38%；XVS(XVS)24小時跌幅23.7%。


近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅24.6%；Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅24.5%；Arweave(AR)近一週漲幅21.3%。

近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅114%；Prometeus(PROM)近一週跌幅26%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅24.2%。

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