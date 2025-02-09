盤中速報 - BinaryX大漲226.67%，報0.55美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-09 16:05
BinaryX(BNX)在過去 24 小時內漲幅超過226.67%，最新價格0.55美元，總成交量達3.39億美元，總市值2.01億美元，目前市值排名第 108 名。
近 1 日最高價：0.64美元，近 1 日最低價：0.17美元，流通供給量：370,495,433。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+113.81%
- 近 1 月：+5.51%
- 近 3 月：-31.58%
- 近 6 月：-70.27%
- 今年以來：-5.45%
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