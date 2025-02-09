鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.53億美元，STPT(STPT)24小時漲幅達6.76%

鉅亨網新聞中心 2025-02-09 10:15

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24小時漲幅：STPT(STPT)24小時漲幅6.76%；CTXC(CTXC)24小時漲幅10.7%；Litentry(LIT)24小時漲幅4.55%。

24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅136%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅20.4%；GMX(GMX)24小時跌幅19.6%。

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近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅24.6%；Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅24.5%；Arweave(AR)近一週漲幅21.3%。