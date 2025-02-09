鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.53億美元，STPT(STPT)24小時漲幅達6.76%
鉅亨網新聞中心 2025-02-09 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,849.98美元，24小時漲跌幅+0.44%；以太幣(ETH)現報價格2,645.06美元，24小時漲跌幅+0.61%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.53億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達8.79億美元；USDC(USDC)24小時成交量達6.6億美元。
24小時漲幅：STPT(STPT)24小時漲幅6.76%；CTXC(CTXC)24小時漲幅10.7%；Litentry(LIT)24小時漲幅4.55%。
24小時跌幅：BinaryX(BNX)24小時跌幅136%；VOXEL(VOXEL)24小時跌幅20.4%；GMX(GMX)24小時跌幅19.6%。
近一週漲幅：Dogwifhat(WIF)近一週漲幅24.6%；Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅24.5%；Arweave(AR)近一週漲幅21.3%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅114%；Prometeus(PROM)近一週跌幅26%；Bella Protocol(BEL)近一週跌幅24.2%。
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