盤中速報 - MBOX大漲19.75%，報0.116美元

2021年4月9日MBOX幣開始發行，MBOX幣是MOBOX平臺的原生功能型代幣，是一個遊戲平臺，將收益挖礦和NFT挖礦結合，以創建一個免費和邊賺邊玩的生態系統，旨在實現跨遊戲和平臺的NFT互操作性，MBOX幣屬於NFT概念代幣，即非同質化代幣，是指一個擁有區塊鏈管理權，獨特的區塊鏈專案。例如，收藏、遊戲物品、數位藝術、活動門票、功能變數名稱，甚至是實物資產的擁有權記錄。