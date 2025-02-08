鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.3億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達11.2%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 10:15

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24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅11.2%；Sui(SUI)24小時漲幅8.62%；Arweave(AR)24小時漲幅9.2%。

24小時跌幅：CTXC(CTXC)24小時跌幅24.6%；Prometeus(PROM)24小時跌幅8.45%；Radworks(RAD)24小時跌幅8.34%。

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近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅40.6%；AEVO(AEVO)近一週漲幅38.1%；Arweave(AR)近一週漲幅35.8%。