鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.3億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達11.2%
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,443.51美元，24小時漲跌幅-0.83%；以太幣(ETH)現報價格2,630.21美元，24小時漲跌幅-3.44%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.07億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.64億美元。
24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅11.2%；Sui(SUI)24小時漲幅8.62%；Arweave(AR)24小時漲幅9.2%。
24小時跌幅：CTXC(CTXC)24小時跌幅24.6%；Prometeus(PROM)24小時跌幅8.45%；Radworks(RAD)24小時跌幅8.34%。
近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅40.6%；AEVO(AEVO)近一週漲幅38.1%；Arweave(AR)近一週漲幅35.8%。
近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅24.1%；MANTRA(OM)近一週跌幅14.9%；STPT(STPT)近一週跌幅10.5%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過24.07億美元，Litentry(LIT)24小時漲幅達8.87%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過23.24億美元，IOTX(IOTX)24小時漲幅達9.27%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過22.98億美元，VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅達10.6%
- 鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.12億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達8.79%
上一篇
下一篇