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鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.3億美元，Lido DAO(LDO)24小時漲幅達11.2%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 10:15


指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,443.51美元，24小時漲跌幅-0.83%；以太幣(ETH)現報價格2,630.21美元，24小時漲跌幅-3.44%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.3億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.07億美元；USDC(USDC)24小時成交量達14.64億美元。

24小時漲幅：Lido DAO(LDO)24小時漲幅11.2%；Sui(SUI)24小時漲幅8.62%；Arweave(AR)24小時漲幅9.2%。

24小時跌幅：CTXC(CTXC)24小時跌幅24.6%；Prometeus(PROM)24小時跌幅8.45%；Radworks(RAD)24小時跌幅8.34%。


近一週漲幅：Alchemy Pay(ACH)近一週漲幅40.6%；AEVO(AEVO)近一週漲幅38.1%；Arweave(AR)近一週漲幅35.8%。

近一週跌幅：Bella Protocol(BEL)近一週跌幅24.1%；MANTRA(OM)近一週跌幅14.9%；STPT(STPT)近一週跌幅10.5%。

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