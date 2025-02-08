盤中速報 - RUNE大跌8.02%，報1.17美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 06:35
RUNE(RUNE)在過去 24 小時內跌幅超過8.02%，最新價格1.17美元，總成交量達0.69億美元，總市值4.11億美元，目前市值排名第 76 名。
近 1 日最高價：1.324美元，近 1 日最低價：1.163美元，流通供給量：351,641,023。
THORChain 是一種建立在Cosmos之上的區塊鏈協議，去中心化流動性協定，用戶在 Thorchain 上可以直接兌換 BTC、ETH、EOS 等不同鏈上的資產。這也意味著，如果用戶持有 BTC 資產，可以直接通過 Thorchain 的流動性池兌換成 ETH、EOS 等資產。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-40.38%
- 近 1 月：-71.22%
- 近 3 月：-77.38%
- 近 6 月：-56.86%
- 今年以來：-72.43%
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