盤中速報 - Lido DAO大跌9.26%，報1.56美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 09:07
Lido DAO(LDO)在過去 24 小時內跌幅超過9.26%，最新價格1.56美元，總成交量達0.50億美元，總市值13.95億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：1.8美元，近 1 日最低價：1.52美元，流通供給量：895,936,033。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-23.95%
- 近 1 月：-6.12%
- 近 3 月：+21.47%
- 近 6 月：+32.93%
- 今年以來：-14.17%
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