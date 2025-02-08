盤中速報 - Dogwifhat大跌8.61%，報0.66美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 05:50
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過8.61%，最新價格0.66美元，總成交量達0.79億美元，總市值6.69億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：0.78美元，近 1 日最低價：0.65美元，流通供給量：998,841,554。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-36.53%
- 近 1 月：-61.09%
- 近 3 月：-69.81%
- 近 6 月：-55.13%
- 今年以來：-61.19%
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