盤中速報 - MANTRA大漲8.93%，報6.19美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-08 01:05
MANTRA(OM)在過去 24 小時內漲幅超過8.93%，最新價格6.19美元，總成交量達1.19億美元，總市值60.07億美元，目前市值排名第 17 名。
近 1 日最高價：6.49美元，近 1 日最低價：5.53美元，流通供給量：971,214,049。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.31%
- 近 1 月：+50.99%
- 近 3 月：+314.77%
- 近 6 月：+501.63%
- 今年以來：+54.16%
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