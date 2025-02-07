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鉅亨速報

盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.87%，報198.22美元

鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:45


Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日22:30股價下跌12.37美元，報198.22美元，跌幅5.87%，成交量2,900（股），盤中最高價198.22美元、最低價197.75美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.2%
  • 近 1 月：+9%
  • 近 3 月：+17.43%
  • 近 6 月：+24.46%
  • 今年以來：+25.82%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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費城半導體5027.084-1.29%
Onto Innovation Inc.183.79-12.73%

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