盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.87%，報198.22美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-07 22:45
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間07日22:30股價下跌12.37美元，報198.22美元，跌幅5.87%，成交量2,900（股），盤中最高價198.22美元、最低價197.75美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.2%
- 近 1 月：+9%
- 近 3 月：+17.43%
- 近 6 月：+24.46%
- 今年以來：+25.82%
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